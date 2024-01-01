100 Paraguay guaranisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile PYG → BRL çevirin

1,000₲ PYG = 0,0007349R$ BRL

16:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 PYG → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim2.28%1.70%
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1 PYG → BRL istatistikleri

PYG → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. PYG → BRL kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

PYG → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. PYG → BRL kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,410,94658,6981,3411,4050,791
1 AUD0,649154,7780,61438,0920,870,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62889,192162,0231,4171,4840,835

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Brezilya Reali
1 PYG0,00073 BRL
5 PYG0,00367 BRL
10 PYG0,00735 BRL
20 PYG0,01470 BRL
50 PYG0,03675 BRL
100 PYG0,07349 BRL
250 PYG0,18374 BRL
500 PYG0,36747 BRL
1000 PYG0,73495 BRL
2000 PYG1,46989 BRL
5000 PYG3,67473 BRL
10000 PYG7,34946 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Paraguay Guaranisi
1 BRL1.360,64000 PYG
5 BRL6.803,20000 PYG
10 BRL13.606,40000 PYG
20 BRL27.212,80000 PYG
50 BRL68.032,00000 PYG
100 BRL136.064,00000 PYG
250 BRL340.160,00000 PYG
500 BRL680.320,00000 PYG
1000 BRL1.360.640,00000 PYG
2000 BRL2.721.280,00000 PYG
5000 BRL6.803.200,00000 PYG
10000 BRL13.606.400,00000 PYG