bin Polonya zlotisinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → SCR çevirin

1,000zł PLN = 3,355₨ SCR

15:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → SCR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SCR
1 PLN → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,64953,8192
Düşük3,28253,2825
Ortalama3,41783,5147
Değişim-6.04%-7.45%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → SCR istatistikleri

PLN → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6495, en düşük 3,2825 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4178 oldu. PLN → SCR kurundaki değişiklik -6.04 değerindeydi.

PLN → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,8192, en düşük 3,2825 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5147 oldu. PLN → SCR kurundaki değişiklik -7.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4010,8861.394,5911,06323,939
1 EUR1,05710,83789,2030,9361.473,9411,69225,3
1 GBP1,2631,1951106,6231,1191.761,7913,97630,242
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5240,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Seyşeller Rupisi
1 PLN3,35494 SCR
5 PLN16,77470 SCR
10 PLN33,54940 SCR
20 PLN67,09880 SCR
50 PLN167,74700 SCR
100 PLN335,49400 SCR
250 PLN838,73500 SCR
500 PLN1.677,47000 SCR
1000 PLN3.354,94000 SCR
2000 PLN6.709,88000 SCR
5000 PLN16.774,70000 SCR
10000 PLN33.549,40000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Polonya Zlotisi
1 SCR0,29807 PLN
5 SCR1,49034 PLN
10 SCR2,98068 PLN
20 SCR5,96136 PLN
50 SCR14,90340 PLN
100 SCR29,80680 PLN
250 SCR74,51700 PLN
500 SCR149,03400 PLN
1000 SCR298,06800 PLN
2000 SCR596,13600 PLN
5000 SCR1.490,34000 PLN
10000 SCR2.980,68000 PLN