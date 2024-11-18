1 Polonya zlotisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile PLN → MYR çevirin

1,000zł PLN = 1,097RM MYR

14:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 PLN → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,10081,1480
Düşük1,07831,0721
Ortalama1,08721,0991
Değişim0.90%-3.49%
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1 PLN → MYR istatistikleri

PLN → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1008, en düşük 1,0783 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0872 oldu. PLN → MYR kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

PLN → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1480, en düşük 1,0721 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0991 oldu. PLN → MYR kurundaki değişiklik -3.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4110,8861.394,7511,06723,908
1 EUR1,05710,83789,2260,9361.474,3211,69825,271
1 GBP1,2631,1951106,6231,1191.761,7813,97830,198
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Malezya Ringiti
1 PLN1,09661 MYR
5 PLN5,48305 MYR
10 PLN10,96610 MYR
20 PLN21,93220 MYR
50 PLN54,83050 MYR
100 PLN109,66100 MYR
250 PLN274,15250 MYR
500 PLN548,30500 MYR
1000 PLN1.096,61000 MYR
2000 PLN2.193,22000 MYR
5000 PLN5.483,05000 MYR
10000 PLN10.966,10000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Polonya Zlotisi
1 MYR0,91190 PLN
5 MYR4,55949 PLN
10 MYR9,11897 PLN
20 MYR18,23794 PLN
50 MYR45,59485 PLN
100 MYR91,18970 PLN
250 MYR227,97425 PLN
500 MYR455,94850 PLN
1000 MYR911,89700 PLN
2000 MYR1.823,79400 PLN
5000 MYR4.559,48500 PLN
10000 MYR9.118,97000 PLN