100 Polonya zlotisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → JOD çevirin

1,000zł PLN = 0,1733JD JOD

13:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 PLN → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17890,1864
Düşük0,17260,1726
Ortalama0,17590,1806
Değişim-3.09%-5.91%
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1 PLN → JOD istatistikleri

PLN → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1789, en düşük 0,1726 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1759 oldu. PLN → JOD kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

PLN → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1864, en düşük 0,1726 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1806 oldu. PLN → JOD kurundaki değişiklik -5.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4220,8861.394,5311,08223,929
1 EUR1,05710,83789,1960,9361.473,3911,70925,283
1 GBP1,2621,1951106,5781,1191.760,5213,98930,207
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5190,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Ürdün Dinarı
1 PLN0,17334 JOD
5 PLN0,86672 JOD
10 PLN1,73343 JOD
20 PLN3,46686 JOD
50 PLN8,66715 JOD
100 PLN17,33430 JOD
250 PLN43,33575 JOD
500 PLN86,67150 JOD
1000 PLN173,34300 JOD
2000 PLN346,68600 JOD
5000 PLN866,71500 JOD
10000 PLN1.733,43000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Polonya Zlotisi
1 JOD5,76892 PLN
5 JOD28,84460 PLN
10 JOD57,68920 PLN
20 JOD115,37840 PLN
50 JOD288,44600 PLN
100 JOD576,89200 PLN
250 JOD1.442,23000 PLN
500 JOD2.884,46000 PLN
1000 JOD5.768,92000 PLN
2000 JOD11.537,84000 PLN
5000 JOD28.844,60000 PLN
10000 JOD57.689,20000 PLN