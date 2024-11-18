5.000 Polonya zlotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile PLN → AED çevirin
PLN → AED çevrim grafiği
1 PLN = 0,89404 AED
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 PLN → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,9273
|0,9661
|Düşük
|0,8940
|0,8940
|Ortalama
|0,9108
|0,9359
|Değişim
|-3.58%
|-6.45%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → AED istatistikleri
PLN → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9273, en düşük 0,8940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9108 oldu. PLN → AED kurundaki değişiklik -3.58 değerindeydi.
PLN → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9661, en düşük 0,8940 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9359 oldu. PLN → AED kurundaki değişiklik -6.45 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 PLN
|0,89404 AED
|5 PLN
|4,47021 AED
|10 PLN
|8,94042 AED
|20 PLN
|17,88084 AED
|50 PLN
|44,70210 AED
|100 PLN
|89,40420 AED
|250 PLN
|223,51050 AED
|500 PLN
|447,02100 AED
|1000 PLN
|894,04200 AED
|2000 PLN
|1.788,08400 AED
|5000 PLN
|4.470,21000 AED
|10000 PLN
|8.940,42000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Polonya Zlotisi
|1 AED
|1,11852 PLN
|5 AED
|5,59260 PLN
|10 AED
|11,18520 PLN
|20 AED
|22,37040 PLN
|50 AED
|55,92600 PLN
|100 AED
|111,85200 PLN
|250 AED
|279,63000 PLN
|500 AED
|559,26000 PLN
|1000 AED
|1.118,52000 PLN
|2000 AED
|2.237,04000 PLN
|5000 AED
|5.592,60000 PLN
|10000 AED
|11.185,20000 PLN