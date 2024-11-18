20 Polonya zlotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile PLN → AED çevirin
PLN → AED çevrim grafiği
1 PLN = 0,89399 AED
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|1 PLN → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,9273
|0,9661
|Düşük
|0,8940
|0,8940
|Ortalama
|0,9108
|0,9359
|Değişim
|-3.58%
|-6.45%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → AED istatistikleri
PLN → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9273, en düşük 0,8940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9108 oldu. PLN → AED kurundaki değişiklik -3.58 değerindeydi.
PLN → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9661, en düşük 0,8940 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9359 oldu. PLN → AED kurundaki değişiklik -6.45 değerindeydi.
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Polonya zlotisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 PLN
|0,89399 AED
|5 PLN
|4,46994 AED
|10 PLN
|8,93988 AED
|20 PLN
|17,87976 AED
|50 PLN
|44,69940 AED
|100 PLN
|89,39880 AED
|250 PLN
|223,49700 AED
|500 PLN
|446,99400 AED
|1000 PLN
|893,98800 AED
|2000 PLN
|1.787,97600 AED
|5000 PLN
|4.469,94000 AED
|10000 PLN
|8.939,88000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Polonya Zlotisi
|1 AED
|1,11858 PLN
|5 AED
|5,59290 PLN
|10 AED
|11,18580 PLN
|20 AED
|22,37160 PLN
|50 AED
|55,92900 PLN
|100 AED
|111,85800 PLN
|250 AED
|279,64500 PLN
|500 AED
|559,29000 PLN
|1000 AED
|1.118,58000 PLN
|2000 AED
|2.237,16000 PLN
|5000 AED
|5.592,90000 PLN
|10000 AED
|11.185,80000 PLN