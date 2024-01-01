PLN - AED Döviz Kuru Tablosu

Polonya zlotisi, Polonya'nın resmi para birimidir. Zloti popüler olarak euro ile takas edilir. Para birimi kodu PLN olup simgesi zł şeklindedir. Dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. Polonya zlotisi itibari bir para birimidir. PLN hakkında daha fazla bilgi edinin

BAE dirhemi

BAE dirhemi

Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir. Para birimi kodu AED olup simgesi د.إ şeklindedir. Resmi olmayan kısaltmaları 'Dhs' ve 'DH' şeklindedir. AED, popüler olarak Hindistan rupisi ile takas edilir (INR'den AED'ye). Dirhem itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir.



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