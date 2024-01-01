2.000 Pakistan rupisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile PKR → THB çevirin

1,000₨ PKR = 0,1254฿ THB

11:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 PKR → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12590,1259
Düşük0,11910,1164
Ortalama0,12240,1208
Değişim5.24%2.32%
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1 PKR → THB istatistikleri

PKR → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1259, en düşük 0,1191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1224 oldu. PKR → THB kurundaki değişiklik 5.24 değerindeydi.

PKR → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1259, en düşük 0,1164 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1208 oldu. PKR → THB kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,3970,7923,6731,413,75434,536
1 EUR1,054188,9670,8353,8721,4863,95736,406
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,49714,6351,7794,73743,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tayland Bahtı
1 PKR0,12541 THB
5 PKR0,62704 THB
10 PKR1,25407 THB
20 PKR2,50814 THB
50 PKR6,27035 THB
100 PKR12,54070 THB
250 PKR31,35175 THB
500 PKR62,70350 THB
1000 PKR125,40700 THB
2000 PKR250,81400 THB
5000 PKR627,03500 THB
10000 PKR1.254,07000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Pakistan Rupisi
1 THB7,97401 PKR
5 THB39,87005 PKR
10 THB79,74010 PKR
20 THB159,48020 PKR
50 THB398,70050 PKR
100 THB797,40100 PKR
250 THB1.993,50250 PKR
500 THB3.987,00500 PKR
1000 THB7.974,01000 PKR
2000 THB15.948,02000 PKR
5000 THB39.870,05000 PKR
10000 THB79.740,10000 PKR