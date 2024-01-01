50 Pakistan rupisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile PKR → QAR çevirin

1,000₨ PKR = 0,01312QR QAR

11:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 PKR → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01310,0131
Düşük0,01310,0131
Ortalama0,01310,0131
Değişim0.01%0.25%
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1 PKR → QAR istatistikleri

PKR → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0131, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0131 oldu. PKR → QAR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

PKR → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0131, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. PKR → QAR kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4180,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,960,8353,8711,4853,95636,393
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,51414,6341,7794,73743,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Katar Riyali
1 PKR0,01312 QAR
5 PKR0,06560 QAR
10 PKR0,13119 QAR
20 PKR0,26239 QAR
50 PKR0,65597 QAR
100 PKR1,31193 QAR
250 PKR3,27983 QAR
500 PKR6,55965 QAR
1000 PKR13,11930 QAR
2000 PKR26,23860 QAR
5000 PKR65,59650 QAR
10000 PKR131,19300 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Pakistan Rupisi
1 QAR76,22380 PKR
5 QAR381,11900 PKR
10 QAR762,23800 PKR
20 QAR1.524,47600 PKR
50 QAR3.811,19000 PKR
100 QAR7.622,38000 PKR
250 QAR19.055,95000 PKR
500 QAR38.111,90000 PKR
1000 QAR76.223,80000 PKR
2000 QAR152.447,60000 PKR
5000 QAR381.119,00000 PKR
10000 QAR762.238,00000 PKR