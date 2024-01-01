250 Pakistan rupisinden Panama balboasına

Reel döviz kuru ile PKR → PAB çevirin

1,000₨ PKR = 0,003598B/. PAB

11:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → PAB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PAB
1 PKR → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00360,0036
Düşük0,00360,0036
Ortalama0,00360,0036
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → PAB istatistikleri

PKR → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. PKR → PAB kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0036 oldu. PKR → PAB kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7923,6731,4093,75434,535
1 EUR1,054188,9860,8353,8721,4853,95736,405
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,52814,6351,7784,73743,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Panama Balboası
1 PKR0,00360 PAB
5 PKR0,01799 PAB
10 PKR0,03598 PAB
20 PKR0,07196 PAB
50 PKR0,17989 PAB
100 PKR0,35978 PAB
250 PKR0,89944 PAB
500 PKR1,79889 PAB
1000 PKR3,59777 PAB
2000 PKR7,19554 PAB
5000 PKR17,98885 PAB
10000 PKR35,97770 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Pakistan Rupisi
1 PAB277,95000 PKR
5 PAB1.389,75000 PKR
10 PAB2.779,50000 PKR
20 PAB5.559,00000 PKR
50 PAB13.897,50000 PKR
100 PAB27.795,00000 PKR
250 PAB69.487,50000 PKR
500 PAB138.975,00000 PKR
1000 PAB277.950,00000 PKR
2000 PAB555.900,00000 PKR
5000 PAB1.389.750,00000 PKR
10000 PAB2.779.500,00000 PKR