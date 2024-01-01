1 Pakistan rupisinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → NAD çevirin

1.000₨ PKR = 0.06513$ NAD

11:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 PKR → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.06580.0658
Düşük0.06230.0615
Ortalama0.06380.0634
Değişim2.85%1.95%
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1 PKR → NAD istatistikleri

PKR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0658, en düşük 0.0623 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0638 oldu. PKR → NAD kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

PKR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0658, en düşük 0.0615 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0634 oldu. PKR → NAD kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.948884.42050.7924873.672951.409353.754234.5385
1 EUR1.05395188.9750.835263.871111.485383.9567436.4019
1 INR0.01184550.011239110.009387380.04350780.01669440.04447020.409125
1 GBP1.261851.19723106.52614.634711.778394.7372443.5824

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Namibya Doları
1 PKR0.06513 NAD
5 PKR0.32566 NAD
10 PKR0.65132 NAD
20 PKR1.30264 NAD
50 PKR3.25660 NAD
100 PKR6.51319 NAD
250 PKR16.28298 NAD
500 PKR32.56595 NAD
1000 PKR65.13190 NAD
2000 PKR130.26380 NAD
5000 PKR325.65950 NAD
10000 PKR651.31900 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Pakistan Rupisi
1 NAD15.35350 PKR
5 NAD76.76750 PKR
10 NAD153.53500 PKR
20 NAD307.07000 PKR
50 NAD767.67500 PKR
100 NAD1535.35000 PKR
250 NAD3838.37500 PKR
500 NAD7676.75000 PKR
1000 NAD15353.50000 PKR
2000 NAD30707.00000 PKR
5000 NAD76767.50000 PKR
10000 NAD153535.00000 PKR