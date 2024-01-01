100 Pakistan rupisinden Namibya dolarına
Reel döviz kuru ile PKR → NAD çevirin
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PKR → NAD çevrim grafiği
1 PKR = 0,06513 NAD
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|1 PKR → NAD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0658
|0,0658
|Düşük
|0,0623
|0,0615
|Ortalama
|0,0638
|0,0634
|Değişim
|2.84%
|1.95%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PKR → NAD istatistikleri
PKR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0623 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0638 oldu. PKR → NAD kurundaki değişiklik 2.84 değerindeydi.
PKR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0615 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0634 oldu. PKR → NAD kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Pakistan rupisinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Namibya Doları / Pakistan Rupisi
|1 NAD
|15,35350 PKR
|5 NAD
|76,76750 PKR
|10 NAD
|153,53500 PKR
|20 NAD
|307,07000 PKR
|50 NAD
|767,67500 PKR
|100 NAD
|1.535,35000 PKR
|250 NAD
|3.838,37500 PKR
|500 NAD
|7.676,75000 PKR
|1000 NAD
|15.353,50000 PKR
|2000 NAD
|30.707,00000 PKR
|5000 NAD
|76.767,50000 PKR
|10000 NAD
|153.535,00000 PKR