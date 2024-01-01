5.000 Pakistan rupisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → MXN çevirin

1,000₨ PKR = 0,07348Mex$ MXN

10:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 PKR → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07410,0741
Düşük0,07130,0682
Ortalama0,07240,0709
Değişim2.75%7.71%
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1 PKR → MXN istatistikleri

PKR → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0741, en düşük 0,0713 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0724 oldu. PKR → MXN kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

PKR → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0741, en düşük 0,0682 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0709 oldu. PKR → MXN kurundaki değişiklik 7.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4010,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0560,8363,8751,4873,96136,445
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51814,6351,7784,73743,591

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Meksika Pesosu
1 PKR0,07348 MXN
5 PKR0,36738 MXN
10 PKR0,73476 MXN
20 PKR1,46952 MXN
50 PKR3,67379 MXN
100 PKR7,34758 MXN
250 PKR18,36895 MXN
500 PKR36,73790 MXN
1000 PKR73,47580 MXN
2000 PKR146,95160 MXN
5000 PKR367,37900 MXN
10000 PKR734,75800 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Pakistan Rupisi
1 MXN13,60990 PKR
5 MXN68,04950 PKR
10 MXN136,09900 PKR
20 MXN272,19800 PKR
50 MXN680,49500 PKR
100 MXN1.360,99000 PKR
250 MXN3.402,47500 PKR
500 MXN6.804,95000 PKR
1000 MXN13.609,90000 PKR
2000 MXN27.219,80000 PKR
5000 MXN68.049,50000 PKR
10000 MXN136.099,00000 PKR