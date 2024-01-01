1 Pakistan rupisinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → KYD çevirin

1,000₨ PKR = 0,002950$ KYD

10:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 PKR → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00300,0030
Düşük0,00290,0029
Ortalama0,00290,0029
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → KYD istatistikleri

PKR → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0029 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0029 oldu. PKR → KYD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0030, en düşük 0,0029 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0029 oldu. PKR → KYD kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4150,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0540,8363,8751,4863,9636,439
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51914,6351,7784,73743,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Cayman Adaları Doları
1 PKR0,00295 KYD
5 PKR0,01475 KYD
10 PKR0,02950 KYD
20 PKR0,05900 KYD
50 PKR0,14751 KYD
100 PKR0,29502 KYD
250 PKR0,73754 KYD
500 PKR1,47509 KYD
1000 PKR2,95017 KYD
2000 PKR5,90034 KYD
5000 PKR14,75085 KYD
10000 PKR29,50170 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Pakistan Rupisi
1 KYD338,96300 PKR
5 KYD1.694,81500 PKR
10 KYD3.389,63000 PKR
20 KYD6.779,26000 PKR
50 KYD16.948,15000 PKR
100 KYD33.896,30000 PKR
250 KYD84.740,75000 PKR
500 KYD169.481,50000 PKR
1000 KYD338.963,00000 PKR
2000 KYD677.926,00000 PKR
5000 KYD1.694.815,00000 PKR
10000 KYD3.389.630,00000 PKR