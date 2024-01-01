2.000 Pakistan rupisinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile PKR → KGS çevirin

1,000₨ PKR = 0,3102Лв KGS

10:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 PKR → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31020,3102
Düşük0,30500,3019
Ortalama0,30770,3055
Değişim0.92%0.93%
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1 PKR → KGS istatistikleri

PKR → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3102, en düşük 0,3050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3077 oldu. PKR → KGS kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

PKR → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3102, en düşük 0,3019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3055 oldu. PKR → KGS kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4140,7933,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0360,8363,8741,4863,95936,432
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,49314,6341,7784,73543,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kırgızistan Somu
1 PKR0,31020 KGS
5 PKR1,55100 KGS
10 PKR3,10199 KGS
20 PKR6,20398 KGS
50 PKR15,50995 KGS
100 PKR31,01990 KGS
250 PKR77,54975 KGS
500 PKR155,09950 KGS
1000 PKR310,19900 KGS
2000 PKR620,39800 KGS
5000 PKR1.550,99500 KGS
10000 PKR3.101,99000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Pakistan Rupisi
1 KGS3,22374 PKR
5 KGS16,11870 PKR
10 KGS32,23740 PKR
20 KGS64,47480 PKR
50 KGS161,18700 PKR
100 KGS322,37400 PKR
250 KGS805,93500 PKR
500 KGS1.611,87000 PKR
1000 KGS3.223,74000 PKR
2000 KGS6.447,48000 PKR
5000 KGS16.118,70000 PKR
10000 KGS32.237,40000 PKR