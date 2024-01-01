1 Pakistan rupisinden Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile PKR → HTG çevirin

1,000₨ PKR = 0,4712G HTG

10:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 PKR → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,47270,4734
Düşük0,47030,4697
Ortalama0,47170,4719
Değişim-0.27%-0.06%
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1 PKR → HTG istatistikleri

PKR → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4727, en düşük 0,4703 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4717 oldu. PKR → HTG kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

PKR → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4734, en düşük 0,4697 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4719 oldu. PKR → HTG kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3980,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,056189,120,8373,8781,4883,96436,473
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,53114,6361,7784,73843,599

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Haiti Gurdusu
1 PKR0,47117 HTG
5 PKR2,35586 HTG
10 PKR4,71171 HTG
20 PKR9,42342 HTG
50 PKR23,55855 HTG
100 PKR47,11710 HTG
250 PKR117,79275 HTG
500 PKR235,58550 HTG
1000 PKR471,17100 HTG
2000 PKR942,34200 HTG
5000 PKR2.355,85500 HTG
10000 PKR4.711,71000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Pakistan Rupisi
1 HTG2,12237 PKR
5 HTG10,61185 PKR
10 HTG21,22370 PKR
20 HTG42,44740 PKR
50 HTG106,11850 PKR
100 HTG212,23700 PKR
250 HTG530,59250 PKR
500 HTG1.061,18500 PKR
1000 HTG2.122,37000 PKR
2000 HTG4.244,74000 PKR
5000 HTG10.611,85000 PKR
10000 HTG21.223,70000 PKR