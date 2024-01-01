5.000 Pakistan rupisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile PKR → CNY çevirin

1,000₨ PKR = 0,02604¥ CNY

09:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → CNY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CNY
1 PKR → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02600,0260
Düşük0,02560,0252
Ortalama0,02570,0255
Değişim1.92%1.81%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → CNY istatistikleri

PKR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0260, en düşük 0,0256 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0257 oldu. PKR → CNY kurundaki değişiklik 1.92 değerindeydi.

PKR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0260, en düşük 0,0252 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0255 oldu. PKR → CNY kurundaki değişiklik 1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94684,3990,7923,6731,4093,75434,514
1 EUR1,057189,2050,8373,8821,4893,96736,48
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,194106,54114,6371,7784,73843,569

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 PKR0,02604 CNY
5 PKR0,13022 CNY
10 PKR0,26045 CNY
20 PKR0,52089 CNY
50 PKR1,30223 CNY
100 PKR2,60446 CNY
250 PKR6,51115 CNY
500 PKR13,02230 CNY
1000 PKR26,04460 CNY
2000 PKR52,08920 CNY
5000 PKR130,22300 CNY
10000 PKR260,44600 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Pakistan Rupisi
1 CNY38,39570 PKR
5 CNY191,97850 PKR
10 CNY383,95700 PKR
20 CNY767,91400 PKR
50 CNY1.919,78500 PKR
100 CNY3.839,57000 PKR
250 CNY9.598,92500 PKR
500 CNY19.197,85000 PKR
1000 CNY38.395,70000 PKR
2000 CNY76.791,40000 PKR
5000 CNY191.978,50000 PKR
10000 CNY383.957,00000 PKR