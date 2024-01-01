Filipinler pesosundan CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile PHP → XAF çevirin

1.000 php
10.896 xaf

1.00000 PHP = 10.89640 XAF

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0759589.31931.451731.652890.947818.3583
1 GBP1.1694511.25825104.4531.697691.932941.1084121.4688
1 USD0.929450.794755183.01441.349251.536220.8809517.0624
1 INR0.01119580.00957370.012046110.01625320.01850540.0106120.205535

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Filipinler pesosundan CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFA Frangı BCEAO
1 PHP10.89640 XAF
5 PHP54.48200 XAF
10 PHP108.96400 XAF
20 PHP217.92800 XAF
50 PHP544.82000 XAF
100 PHP1089.64000 XAF
250 PHP2724.10000 XAF
500 PHP5448.20000 XAF
1000 PHP10896.40000 XAF
2000 PHP21792.80000 XAF
5000 PHP54482.00000 XAF
10000 PHP108964.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Filipinler Pesosu
1 XAF0.09177 PHP
5 XAF0.45887 PHP
10 XAF0.91773 PHP
20 XAF1.83547 PHP
50 XAF4.58867 PHP
100 XAF9.17734 PHP
250 XAF22.94335 PHP
500 XAF45.88670 PHP
1000 XAF91.77340 PHP
2000 XAF183.54680 PHP
5000 XAF458.86700 PHP
10000 XAF917.73400 PHP