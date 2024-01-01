10 Filipinler pesosundan Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile PHP → MGA çevirin

1,000₱ PHP = 79,23Ar MGA

07:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 PHP → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek79,850781,4633
Düşük78,428178,4281
Ortalama78,968380,0632
Değişim-0.75%-1.92%
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1 PHP → MGA istatistikleri

PHP → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 79,8507, en düşük 78,4281 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 78,9683 oldu. PHP → MGA kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

PHP → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 81,4633, en düşük 78,4281 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 80,0632 oldu. PHP → MGA kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5480,7921.397,29154,7157,243
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,232109,7545,138
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.472,74163,067,635
1 AUD0,6460,910,61310,512902,5199,934,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Madagaskar Ariarisi
1 PHP79,22680 MGA
5 PHP396,13400 MGA
10 PHP792,26800 MGA
20 PHP1.584,53600 MGA
50 PHP3.961,34000 MGA
100 PHP7.922,68000 MGA
250 PHP19.806,70000 MGA
500 PHP39.613,40000 MGA
1000 PHP79.226,80000 MGA
2000 PHP158.453,60000 MGA
5000 PHP396.134,00000 MGA
10000 PHP792.268,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Filipinler Pesosu
1 MGA0,01262 PHP
5 MGA0,06311 PHP
10 MGA0,12622 PHP
20 MGA0,25244 PHP
50 MGA0,63110 PHP
100 MGA1,26220 PHP
250 MGA3,15550 PHP
500 MGA6,31100 PHP
1000 MGA12,62200 PHP
2000 MGA25,24400 PHP
5000 MGA63,11000 PHP
10000 MGA126,22000 PHP