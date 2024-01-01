250 Madagaskar ariarisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MGA → PHP çevirin

250 mga
3,21 php

1,000Ar MGA = 0,01284₱ PHP

18:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01320,0133
Düşük0,01280,0128
Ortalama0,01300,0131
Değişim-2.49%-0.52%
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1 MGA → PHP istatistikleri

MGA → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0132, en düşük 0,0128 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0130 oldu. MGA → PHP kurundaki değişiklik -2.49 değerindeydi.

MGA → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0133, en düşük 0,0128 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. MGA → PHP kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6821,33718,2751,541
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,711,662
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1611,11
1 GBP1,2731,181,76812,1411,70323,2651,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Filipinler Pesosu
1 MGA0,01284 PHP
5 MGA0,06422 PHP
10 MGA0,12845 PHP
20 MGA0,25689 PHP
50 MGA0,64223 PHP
100 MGA1,28446 PHP
250 MGA3,21115 PHP
500 MGA6,42230 PHP
1000 MGA12,84460 PHP
2000 MGA25,68920 PHP
5000 MGA64,22300 PHP
10000 MGA128,44600 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Madagaskar Ariarisi
1 PHP77,85340 MGA
5 PHP389,26700 MGA
10 PHP778,53400 MGA
20 PHP1.557,06800 MGA
50 PHP3.892,67000 MGA
100 PHP7.785,34000 MGA
250 PHP19.463,35000 MGA
500 PHP38.926,70000 MGA
1000 PHP77.853,40000 MGA
2000 PHP155.706,80000 MGA
5000 PHP389.267,00000 MGA
10000 PHP778.534,00000 MGA