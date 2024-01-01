50 Filipinler pesosundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PHP → KES çevirin

1,000₱ PHP = 2,202Ksh KES

07:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 PHP → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,24412,3221
Düşük2,19192,1919
Ortalama2,21112,2612
Değişim-1.70%-3.40%
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1 PHP → KES istatistikleri

PHP → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2441, en düşük 2,1919 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2111 oldu. PHP → KES kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

PHP → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3221, en düşük 2,1919 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2612 oldu. PHP → KES kurundaki değişiklik -3.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.397,09154,6357,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,653109,765,141
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,88163,037,636
1 AUD0,6460,910,61310,511902,6699,914,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Kenya Şilini
1 PHP2,20180 KES
5 PHP11,00900 KES
10 PHP22,01800 KES
20 PHP44,03600 KES
50 PHP110,09000 KES
100 PHP220,18000 KES
250 PHP550,45000 KES
500 PHP1.100,90000 KES
1000 PHP2.201,80000 KES
2000 PHP4.403,60000 KES
5000 PHP11.009,00000 KES
10000 PHP22.018,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Filipinler Pesosu
1 KES0,45417 PHP
5 KES2,27087 PHP
10 KES4,54174 PHP
20 KES9,08348 PHP
50 KES22,70870 PHP
100 KES45,41740 PHP
250 KES113,54350 PHP
500 KES227,08700 PHP
1000 KES454,17400 PHP
2000 KES908,34800 PHP
5000 KES2.270,87000 PHP
10000 KES4.541,74000 PHP