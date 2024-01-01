20 Filipinler pesosundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → JOD çevirin

1,000₱ PHP = 0,01208JD JOD

06:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 PHP → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01230,0128
Düşük0,01200,0120
Ortalama0,01220,0124
Değişim-1.91%-3.52%
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1 PHP → JOD istatistikleri

PHP → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0123, en düşük 0,0120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0122 oldu. PHP → JOD kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

PHP → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0128, en düşük 0,0120 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0124 oldu. PHP → JOD kurundaki değişiklik -3.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4080,9491,5470,7911.396,41154,5757,242
1 CAD0,7110,6731,0980,562991,452109,7485,142
1 EUR1,0541,48511,6310,8341.472,24162,977,635
1 AUD0,6460,910,61310,511902,70999,9254,682

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Ürdün Dinarı
1 PHP0,01208 JOD
5 PHP0,06040 JOD
10 PHP0,12079 JOD
20 PHP0,24158 JOD
50 PHP0,60396 JOD
100 PHP1,20792 JOD
250 PHP3,01980 JOD
500 PHP6,03960 JOD
1000 PHP12,07920 JOD
2000 PHP24,15840 JOD
5000 PHP60,39600 JOD
10000 PHP120,79200 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Filipinler Pesosu
1 JOD82,78680 PHP
5 JOD413,93400 PHP
10 JOD827,86800 PHP
20 JOD1.655,73600 PHP
50 JOD4.139,34000 PHP
100 JOD8.278,68000 PHP
250 JOD20.696,70000 PHP
500 JOD41.393,40000 PHP
1000 JOD82.786,80000 PHP
2000 JOD165.573,60000 PHP
5000 JOD413.934,00000 PHP
10000 JOD827.868,00000 PHP