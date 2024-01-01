Peru Nuevo solünden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile PEN → TJS çevirin

1.000 pen
2.837,27 tjs

1.00000 PEN = 2.83727 TJS

16:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.0755589.29131.451941.653290.94757518.3704
1 GBP1.1692211.25765104.4091.697761.933211.1079221.4807
1 USD0.929750.795134183.01921.349951.537160.8809517.08
1 INR0.01119930.009577710.012045410.01626070.01851570.01061140.205736

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Tacikistan Somonu
1 PEN2.83727 TJS
5 PEN14.18635 TJS
10 PEN28.37270 TJS
20 PEN56.74540 TJS
50 PEN141.86350 TJS
100 PEN283.72700 TJS
250 PEN709.31750 TJS
500 PEN1418.63500 TJS
1000 PEN2837.27000 TJS
2000 PEN5674.54000 TJS
5000 PEN14186.35000 TJS
10000 PEN28372.70000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Peru Nuevo Solü
1 TJS0.35245 PEN
5 TJS1.76226 PEN
10 TJS3.52451 PEN
20 TJS7.04902 PEN
50 TJS17.62255 PEN
100 TJS35.24510 PEN
250 TJS88.11275 PEN
500 TJS176.22550 PEN
1000 TJS352.45100 PEN
2000 TJS704.90200 PEN
5000 TJS1762.25500 PEN
10000 TJS3524.51000 PEN