Panama balboasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile PAB → NZD çevirin

1.000 pab
1.637,87 nzd

1.00000 PAB = 1.63787 NZD

16:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551251.0759589.31951.452371.652640.94768518.3789
1 GBP1.1694211.25825104.4531.698451.932651.1082421.4929
1 USD0.929450.794755183.01451.349851.535980.8808517.0816
1 INR0.01119580.009573680.012046110.01626040.01850260.01061080.205766

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Panama balboasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Yeni Zelanda Doları
1 PAB1.63787 NZD
5 PAB8.18935 NZD
10 PAB16.37870 NZD
20 PAB32.75740 NZD
50 PAB81.89350 NZD
100 PAB163.78700 NZD
250 PAB409.46750 NZD
500 PAB818.93500 NZD
1000 PAB1637.87000 NZD
2000 PAB3275.74000 NZD
5000 PAB8189.35000 NZD
10000 PAB16378.70000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Panama Balboası
1 NZD0.61055 PAB
5 NZD3.05275 PAB
10 NZD6.10550 PAB
20 NZD12.21100 PAB
50 NZD30.52750 PAB
100 NZD61.05500 PAB
250 NZD152.63750 PAB
500 NZD305.27500 PAB
1000 NZD610.55000 PAB
2000 NZD1221.10000 PAB
5000 NZD3052.75000 PAB
10000 NZD6105.50000 PAB