Panama balboasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile PAB → KES çevirin

1.000 pab
149.500 kes

1.00000 PAB = 149.50000 KES

15:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855231.0757589.31131.452691.652580.94767518.3774
1 GBP1.1692811.25785104.431.69861.932331.1080921.4882
1 USD0.92960.795007183.02241.35041.536220.8809517.0833
1 INR0.01119680.009575820.012044910.01626550.01850360.0106110.205767

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Panama balboasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Kenya Şilini
1 PAB149.50000 KES
5 PAB747.50000 KES
10 PAB1495.00000 KES
20 PAB2990.00000 KES
50 PAB7475.00000 KES
100 PAB14950.00000 KES
250 PAB37375.00000 KES
500 PAB74750.00000 KES
1000 PAB149500.00000 KES
2000 PAB299000.00000 KES
5000 PAB747500.00000 KES
10000 PAB1495000.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Panama Balboası
1 KES0.00669 PAB
5 KES0.03344 PAB
10 KES0.06689 PAB
20 KES0.13378 PAB
50 KES0.33445 PAB
100 KES0.66890 PAB
250 KES1.67224 PAB
500 KES3.34448 PAB
1000 KES6.68896 PAB
2000 KES13.37792 PAB
5000 KES33.44480 PAB
10000 KES66.88960 PAB