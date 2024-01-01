Yemen riyalinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → XCD çevirin

1.000 omr
7.013,08 xcd

1.00000 OMR = 7.01308 XCD

16:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0756589.30761.453041.652680.94784518.3712
1 GBP1.1691911.25765104.4181.69891.932321.1082121.4797
1 USD0.92970.795134183.02661.350851.536450.881217.0792
1 INR0.01119730.009576860.012044310.01627010.01850550.01061350.205708

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Doğu Karayip Doları
1 OMR7.01308 XCD
5 OMR35.06540 XCD
10 OMR70.13080 XCD
20 OMR140.26160 XCD
50 OMR350.65400 XCD
100 OMR701.30800 XCD
250 OMR1753.27000 XCD
500 OMR3506.54000 XCD
1000 OMR7013.08000 XCD
2000 OMR14026.16000 XCD
5000 OMR35065.40000 XCD
10000 OMR70130.80000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Umman Riyali
1 XCD0.14259 OMR
5 XCD0.71296 OMR
10 XCD1.42591 OMR
20 XCD2.85182 OMR
50 XCD7.12955 OMR
100 XCD14.25910 OMR
250 XCD35.64775 OMR
500 XCD71.29550 OMR
1000 XCD142.59100 OMR
2000 XCD285.18200 OMR
5000 XCD712.95500 OMR
10000 XCD1425.91000 OMR