Yemen riyalinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile OMR → TOP çevirin

1.000 omr
6.040,55 top

1.00000 OMR = 6.04055 TOP

16:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552851.075889.32261.453141.652920.9477518.3769
1 GBP1.169211.25785104.4381.699041.932631.1081121.4867
1 USD0.929550.795007183.0291.350751.536450.8809517.0821
1 INR0.01119540.009575060.01204410.01626840.0185050.01061010.205737

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Tonga Pa'angası
1 OMR6.04055 TOP
5 OMR30.20275 TOP
10 OMR60.40550 TOP
20 OMR120.81100 TOP
50 OMR302.02750 TOP
100 OMR604.05500 TOP
250 OMR1510.13750 TOP
500 OMR3020.27500 TOP
1000 OMR6040.55000 TOP
2000 OMR12081.10000 TOP
5000 OMR30202.75000 TOP
10000 OMR60405.50000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Umman Riyali
1 TOP0.16555 OMR
5 TOP0.82774 OMR
10 TOP1.65548 OMR
20 TOP3.31096 OMR
50 TOP8.27740 OMR
100 TOP16.55480 OMR
250 TOP41.38700 OMR
500 TOP82.77400 OMR
1000 TOP165.54800 OMR
2000 TOP331.09600 OMR
5000 TOP827.74000 OMR
10000 TOP1655.48000 OMR