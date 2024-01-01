Yemen riyalinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → TND çevirin

1.000 omr
8.140,370 tnd

1.00000 OMR = 8.14037 TND

16:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552851.075889.32261.453141.652920.9477518.3769
1 GBP1.169211.25785104.4381.699041.932631.1081121.4867
1 USD0.929550.795007183.0291.350751.536450.8809517.0821
1 INR0.01119540.009575060.01204410.01626840.0185050.01061010.205737

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Tunus Dinarı
1 OMR8.14037 TND
5 OMR40.70185 TND
10 OMR81.40370 TND
20 OMR162.80740 TND
50 OMR407.01850 TND
100 OMR814.03700 TND
250 OMR2035.09250 TND
500 OMR4070.18500 TND
1000 OMR8140.37000 TND
2000 OMR16280.74000 TND
5000 OMR40701.85000 TND
10000 OMR81403.70000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Umman Riyali
1 TND0.12284 OMR
5 TND0.61423 OMR
10 TND1.22845 OMR
20 TND2.45690 OMR
50 TND6.14225 OMR
100 TND12.28450 OMR
250 TND30.71125 OMR
500 TND61.42250 OMR
1000 TND122.84500 OMR
2000 TND245.69000 OMR
5000 TND614.22500 OMR
10000 TND1228.45000 OMR