2.000 Tunus dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TND → OMR çevirin

2.000 tnd
244,322 omr

1,000 TND = 0,1222 OMR

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9811,4661,6450,97117,71
1 GBP1,1711,246104,1261,7151,9251,13620,724
1 USD0,940,803183,6011,3771,5460,91216,639
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Umman Riyali
1 TND0,12216 OMR
5 TND0,61081 OMR
10 TND1,22161 OMR
20 TND2,44322 OMR
50 TND6,10805 OMR
100 TND12,21610 OMR
250 TND30,54025 OMR
500 TND61,08050 OMR
1000 TND122,16100 OMR
2000 TND244,32200 OMR
5000 TND610,80500 OMR
10000 TND1.221,61000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Tunus Dinarı
1 OMR8,18590 TND
5 OMR40,92950 TND
10 OMR81,85900 TND
20 OMR163,71800 TND
50 OMR409,29500 TND
100 OMR818,59000 TND
250 OMR2.046,47500 TND
500 OMR4.092,95000 TND
1000 OMR8.185,90000 TND
2000 OMR16.371,80000 TND
5000 OMR40.929,50000 TND
10000 OMR81.859,00000 TND