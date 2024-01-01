Yemen riyalinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile OMR → GTQ çevirin

1.000 omr
20.281,40 gtq

1.00000 OMR = 20.28140 GTQ

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

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Yemen riyalinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Guatemala Quetzalı
1 OMR20.28140 GTQ
5 OMR101.40700 GTQ
10 OMR202.81400 GTQ
20 OMR405.62800 GTQ
50 OMR1014.07000 GTQ
100 OMR2028.14000 GTQ
250 OMR5070.35000 GTQ
500 OMR10140.70000 GTQ
1000 OMR20281.40000 GTQ
2000 OMR40562.80000 GTQ
5000 OMR101407.00000 GTQ
10000 OMR202814.00000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Umman Riyali
1 GTQ0.04931 OMR
5 GTQ0.24653 OMR
10 GTQ0.49306 OMR
20 GTQ0.98612 OMR
50 GTQ2.46531 OMR
100 GTQ4.93062 OMR
250 GTQ12.32655 OMR
500 GTQ24.65310 OMR
1000 GTQ49.30620 OMR
2000 GTQ98.61240 OMR
5000 GTQ246.53100 OMR
10000 GTQ493.06200 OMR