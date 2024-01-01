Yemen riyalinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile OMR → DJF çevirin

1.000 omr
461.655 djf

1.00000 OMR = 461.65500 DJF

16:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.0757589.31461.45281.652580.9472718.3722
1 GBP1.1695111.25805104.451.6991.932641.1078421.4856
1 USD0.92960.794881183.02541.35051.536220.8806517.0785
1 INR0.01119640.009573950.012044510.01626610.0185030.0106070.205702

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Yemen riyalinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Cibuti Frangı
1 OMR461.65500 DJF
5 OMR2308.27500 DJF
10 OMR4616.55000 DJF
20 OMR9233.10000 DJF
50 OMR23082.75000 DJF
100 OMR46165.50000 DJF
250 OMR115413.75000 DJF
500 OMR230827.50000 DJF
1000 OMR461655.00000 DJF
2000 OMR923310.00000 DJF
5000 OMR2308275.00000 DJF
10000 OMR4616550.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Umman Riyali
1 DJF0.00217 OMR
5 DJF0.01083 OMR
10 DJF0.02166 OMR
20 DJF0.04332 OMR
50 DJF0.10831 OMR
100 DJF0.21661 OMR
250 DJF0.54153 OMR
500 DJF1.08306 OMR
1000 DJF2.16612 OMR
2000 DJF4.33224 OMR
5000 DJF10.83060 OMR
10000 DJF21.66120 OMR