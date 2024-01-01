Yemen riyalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → BHD çevirin

1.000 omr
979,233 bhd

1.00000 OMR = 0.97923 BHD

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Bahreyn Dinarı
1 OMR0.97923 BHD
5 OMR4.89616 BHD
10 OMR9.79233 BHD
20 OMR19.58466 BHD
50 OMR48.96165 BHD
100 OMR97.92330 BHD
250 OMR244.80825 BHD
500 OMR489.61650 BHD
1000 OMR979.23300 BHD
2000 OMR1958.46600 BHD
5000 OMR4896.16500 BHD
10000 OMR9792.33000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Umman Riyali
1 BHD1.02121 OMR
5 BHD5.10605 OMR
10 BHD10.21210 OMR
20 BHD20.42420 OMR
50 BHD51.06050 OMR
100 BHD102.12100 OMR
250 BHD255.30250 OMR
500 BHD510.60500 OMR
1000 BHD1021.21000 OMR
2000 BHD2042.42000 OMR
5000 BHD5106.05000 OMR
10000 BHD10212.10000 OMR