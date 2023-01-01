10 Nikaragua kordobasından Japon yenine
Reel döviz kuru ile NIO → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nikaragua kordobasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Nikaragua Kordobası
|100 JPY
|24.49700 NIO
|1000 JPY
|244.97000 NIO
|1500 JPY
|367.45500 NIO
|2000 JPY
|489.94000 NIO
|3000 JPY
|734.91000 NIO
|5000 JPY
|1224.85000 NIO
|5400 JPY
|1322.83800 NIO
|10000 JPY
|2449.70000 NIO
|15000 JPY
|3674.55000 NIO
|20000 JPY
|4899.40000 NIO
|25000 JPY
|6124.25000 NIO
|30000 JPY
|7349.10000 NIO