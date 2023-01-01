500 Namibya dolarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile NAD → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Namibya dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Namibya Doları
|100 JPY
|12.60800 NAD
|1000 JPY
|126.08000 NAD
|1500 JPY
|189.12000 NAD
|2000 JPY
|252.16000 NAD
|3000 JPY
|378.24000 NAD
|5000 JPY
|630.40000 NAD
|5400 JPY
|680.83200 NAD
|10000 JPY
|1260.80000 NAD
|15000 JPY
|1891.20000 NAD
|20000 JPY
|2521.60000 NAD
|25000 JPY
|3152.00000 NAD
|30000 JPY
|3782.40000 NAD