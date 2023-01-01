bin Namibya dolarından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile NAD → BRL çevirin

1.000 nad
267,32 brl

1.00000 NAD = 0.26732 BRL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NAD → BRL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NAD → 0 BRL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Namibya doları

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Namibya Doları / Brezilya Reali
1 NAD0.26732 BRL
5 NAD1.33662 BRL
10 NAD2.67324 BRL
20 NAD5.34648 BRL
50 NAD13.36620 BRL
100 NAD26.73240 BRL
250 NAD66.83100 BRL
500 NAD133.66200 BRL
1000 NAD267.32400 BRL
2000 NAD534.64800 BRL
5000 NAD1336.62000 BRL
10000 NAD2673.24000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Namibya Doları
1 BRL3.74078 NAD
5 BRL18.70390 NAD
10 BRL37.40780 NAD
20 BRL74.81560 NAD
50 BRL187.03900 NAD
100 BRL374.07800 NAD
250 BRL935.19500 NAD
500 BRL1870.39000 NAD
1000 BRL3740.78000 NAD
2000 BRL7481.56000 NAD
5000 BRL18703.90000 NAD
10000 BRL37407.80000 NAD