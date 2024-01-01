Mozambik metikalinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MZN → SHP çevirin

1.000 mzn
12,43 shp

1.00000 MZN = 0.01243 SHP

14:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.077989.47941.455221.652840.9481318.3982
1 GBP1.1676911.25865104.4841.699241.931.1071221.4834
1 USD0.927750.794502183.01271.350051.533390.8796517.0686
1 INR0.01117580.009570850.012046310.01626320.01847170.01059660.205614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Saint Helena Poundu
1 MZN0.01243 SHP
5 MZN0.06217 SHP
10 MZN0.12435 SHP
20 MZN0.24869 SHP
50 MZN0.62174 SHP
100 MZN1.24347 SHP
250 MZN3.10867 SHP
500 MZN6.21735 SHP
1000 MZN12.43470 SHP
2000 MZN24.86940 SHP
5000 MZN62.17350 SHP
10000 MZN124.34700 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Mozambik Metikali
1 SHP80.41980 MZN
5 SHP402.09900 MZN
10 SHP804.19800 MZN
20 SHP1608.39600 MZN
50 SHP4020.99000 MZN
100 SHP8041.98000 MZN
250 SHP20104.95000 MZN
500 SHP40209.90000 MZN
1000 SHP80419.80000 MZN
2000 SHP160839.60000 MZN
5000 SHP402099.00000 MZN
10000 SHP804198.00000 MZN