500 Malavi kvaçasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MWK → JEP çevirin

500 mwk
0.23 jep

1.00000 MWK = 0.00047 JEP

11:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86511.0975591.46171.49081.657810.962518.8332
1 GBP1.1559411.26865105.721.723211.916241.1125921.7691
1 USD0.911150.788239183.33261.35831.510460.8769517.1593
1 INR0.01093350.009458960.012000110.01629970.01812570.01052350.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malavi kvaçasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malavi kvaçası için en iyi döviz çiftleri

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Jersey poundu
1 MWK0.00047 JEP
5 MWK0.00234 JEP
10 MWK0.00468 JEP
20 MWK0.00936 JEP
50 MWK0.02341 JEP
100 MWK0.04682 JEP
250 MWK0.11706 JEP
500 MWK0.23412 JEP
1000 MWK0.46824 JEP
2000 MWK0.93649 JEP
5000 MWK2.34122 JEP
10000 MWK4.68244 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Malavi Kvaçası
1 JEP2135.64000 MWK
5 JEP10678.20000 MWK
10 JEP21356.40000 MWK
20 JEP42712.80000 MWK
50 JEP106782.00000 MWK
100 JEP213564.00000 MWK
250 JEP533910.00000 MWK
500 JEP1067820.00000 MWK
1000 JEP2135640.00000 MWK
2000 JEP4271280.00000 MWK
5000 JEP10678200.00000 MWK
10000 JEP21356400.00000 MWK