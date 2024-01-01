Maldivler rufiyaasından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile MVR → IMP çevirin

1.000 mvr
52,34 imp

1.00000 MVR = 0.05234 IMP

13:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8568651.0767589.38871.455171.651080.94866518.363
1 GBP1.1670411.25665104.3231.69831.926931.1071321.431
1 USD0.92870.795767183.01711.351451.533390.8810517.0541
1 INR0.01118710.009585570.012045710.01627920.01847080.01061290.205429

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Maldivler rufiyaasından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Man Adası poundu
1 MVR0.05234 IMP
5 MVR0.26172 IMP
10 MVR0.52345 IMP
20 MVR1.04689 IMP
50 MVR2.61722 IMP
100 MVR5.23445 IMP
250 MVR13.08613 IMP
500 MVR26.17225 IMP
1000 MVR52.34450 IMP
2000 MVR104.68900 IMP
5000 MVR261.72250 IMP
10000 MVR523.44500 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Maldivler Rufiyaası
1 IMP19.10420 MVR
5 IMP95.52100 MVR
10 IMP191.04200 MVR
20 IMP382.08400 MVR
50 IMP955.21000 MVR
100 IMP1910.42000 MVR
250 IMP4776.05000 MVR
500 IMP9552.10000 MVR
1000 IMP19104.20000 MVR
2000 IMP38208.40000 MVR
5000 IMP95521.00000 MVR
10000 IMP191042.00000 MVR