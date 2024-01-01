bin Moritanya ouguiyasından Katar riyaline
Reel döviz kuru ile MRU → QAR çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moritanya ouguiyasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Katar Riyali / Moritanya Ouguiyası
|1 QAR
|10,87430 MRU
|5 QAR
|54,37150 MRU
|10 QAR
|108,74300 MRU
|20 QAR
|217,48600 MRU
|50 QAR
|543,71500 MRU
|100 QAR
|1.087,43000 MRU
|250 QAR
|2.718,57500 MRU
|500 QAR
|5.437,15000 MRU
|1000 QAR
|10.874,30000 MRU
|2000 QAR
|21.748,60000 MRU
|5000 QAR
|54.371,50000 MRU
|10000 QAR
|108.743,00000 MRU