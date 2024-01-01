250 Katar riyalinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile QAR → MRU çevirin

1,000QR QAR = 10,91UM MRU

18:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → MRU çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MRU
1 QAR → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,937010,9370
Düşük10,854310,8414
Ortalama10,903610,8802
Değişim0.27%0.45%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → MRU istatistikleri

QAR → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,9370, en düşük 10,8543 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,9036 oldu. QAR → MRU kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

QAR → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,9370, en düşük 10,8414 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,8802 oldu. QAR → MRU kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2061198,2450,5630,6731.226,971,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Moritanya ouguiyası
1 QAR10,90570 MRU
5 QAR54,52850 MRU
10 QAR109,05700 MRU
20 QAR218,11400 MRU
50 QAR545,28500 MRU
100 QAR1.090,57000 MRU
250 QAR2.726,42500 MRU
500 QAR5.452,85000 MRU
1000 QAR10.905,70000 MRU
2000 QAR21.811,40000 MRU
5000 QAR54.528,50000 MRU
10000 QAR109.057,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Katar Riyali
1 MRU0,09170 QAR
5 MRU0,45848 QAR
10 MRU0,91696 QAR
20 MRU1,83391 QAR
50 MRU4,58478 QAR
100 MRU9,16955 QAR
250 MRU22,92388 QAR
500 MRU45,84775 QAR
1000 MRU91,69550 QAR
2000 MRU183,39100 QAR
5000 MRU458,47750 QAR
10000 MRU916,95500 QAR