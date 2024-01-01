5.000 Moritanya ouguiyasından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MRU → CRC çevirin

5.000 mru
63.381 crc

1,000 MRU = 12,68 CRC

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Kosta Rika Kolonu
1 MRU12,67620 CRC
5 MRU63,38100 CRC
10 MRU126,76200 CRC
20 MRU253,52400 CRC
50 MRU633,81000 CRC
100 MRU1.267,62000 CRC
250 MRU3.169,05000 CRC
500 MRU6.338,10000 CRC
1000 MRU12.676,20000 CRC
2000 MRU25.352,40000 CRC
5000 MRU63.381,00000 CRC
10000 MRU126.762,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Moritanya Ouguiyası
1 CRC0,07889 MRU
5 CRC0,39444 MRU
10 CRC0,78888 MRU
20 CRC1,57776 MRU
50 CRC3,94440 MRU
100 CRC7,88880 MRU
250 CRC19,72200 MRU
500 CRC39,44400 MRU
1000 CRC78,88800 MRU
2000 CRC157,77600 MRU
5000 CRC394,44000 MRU
10000 CRC788,88000 MRU