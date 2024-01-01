Makau patacasından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile MOP → DKK çevirin

1.000 mop
861,31 dkk

1.00000 MOP = 0.86131 DKK

12:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856071.0745589.22461.454561.652010.9481418.3549
1 GBP1.1681311.2552104.2251.69911.929741.1075521.4407
1 USD0.93060.796686183.03441.353651.53740.8823517.0815
1 INR0.01120770.009594650.012043210.01630230.01851520.01062630.205716

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makau patacasından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Danimarka Kronu
1 MOP0.86131 DKK
5 MOP4.30653 DKK
10 MOP8.61306 DKK
20 MOP17.22612 DKK
50 MOP43.06530 DKK
100 MOP86.13060 DKK
250 MOP215.32650 DKK
500 MOP430.65300 DKK
1000 MOP861.30600 DKK
2000 MOP1722.61200 DKK
5000 MOP4306.53000 DKK
10000 MOP8613.06000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Makau Patakası
1 DKK1.16103 MOP
5 DKK5.80515 MOP
10 DKK11.61030 MOP
20 DKK23.22060 MOP
50 DKK58.05150 MOP
100 DKK116.10300 MOP
250 DKK290.25750 MOP
500 DKK580.51500 MOP
1000 DKK1161.03000 MOP
2000 DKK2322.06000 MOP
5000 DKK5805.15000 MOP
10000 DKK11610.30000 MOP