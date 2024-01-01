20 Moğol tugrikinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MNT → CAD çevirin

20 mnt
0,01 cad

1,000 MNT = 0,0004082 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10,8031,5471,68418,8620,9483,6091,377
1 GBP1,24511,9272,09723,4831,17104,0941,715
1 AUD0,6460,51911,08912,190,60754,0330,89
1 NZD0,5940,4770,919111,1980,55849,6390,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Kanada Doları
1 MNT0,00041 CAD
5 MNT0,00204 CAD
10 MNT0,00408 CAD
20 MNT0,00816 CAD
50 MNT0,02041 CAD
100 MNT0,04082 CAD
250 MNT0,10204 CAD
500 MNT0,20408 CAD
1000 MNT0,40816 CAD
2000 MNT0,81631 CAD
5000 MNT2,04079 CAD
10000 MNT4,08157 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Moğol Tugriki
1 CAD2.450,04000 MNT
5 CAD12.250,20000 MNT
10 CAD24.500,40000 MNT
20 CAD49.000,80000 MNT
50 CAD122.502,00000 MNT
100 CAD245.004,00000 MNT
250 CAD612.510,00000 MNT
500 CAD1.225.020,00000 MNT
1000 CAD2.450.040,00000 MNT
2000 CAD4.900.080,00000 MNT
5000 CAD12.250.200,00000 MNT
10000 CAD24.500.400,00000 MNT