Moğol tugrikinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MNT → AMD çevirin

1.000 mnt
118,91 amd

1.00000 MNT = 0.11891 AMD

12:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855961.074689.22891.45491.652340.9484518.3461
1 GBP1.1682811.25545104.2461.699751.930421.1080521.4337
1 USD0.930550.796527183.03451.35391.537630.882617.0725
1 INR0.01120710.009592730.012043210.01630530.0185180.01062930.205607

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moğol tugrikinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Ermeni Dramı
1 MNT0.11891 AMD
5 MNT0.59454 AMD
10 MNT1.18908 AMD
20 MNT2.37816 AMD
50 MNT5.94540 AMD
100 MNT11.89080 AMD
250 MNT29.72700 AMD
500 MNT59.45400 AMD
1000 MNT118.90800 AMD
2000 MNT237.81600 AMD
5000 MNT594.54000 AMD
10000 MNT1189.08000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Moğol Tugriki
1 AMD8.40983 MNT
5 AMD42.04915 MNT
10 AMD84.09830 MNT
20 AMD168.19660 MNT
50 AMD420.49150 MNT
100 AMD840.98300 MNT
250 AMD2102.45750 MNT
500 AMD4204.91500 MNT
1000 AMD8409.83000 MNT
2000 AMD16819.66000 MNT
5000 AMD42049.15000 MNT
10000 AMD84098.30000 MNT