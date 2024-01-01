10 bin Myanmar kyatından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MMK → RON çevirin

10.000 mmk
21,94 ron

1,000K MMK = 0,002194L RON

23:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00220,0022
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00220,0022
Değişim-0.41%-0.12%
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1 MMK → RON istatistikleri

MMK → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0022 oldu. MMK → RON kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

MMK → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0022, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0022 oldu. MMK → RON kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3880,9271,53818,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62910,6681,10913,1840,5665,221
1 EUR1,07938,3761,49711,6619,7410,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Rumen Leyi
1 MMK0,00219 RON
5 MMK0,01097 RON
10 MMK0,02194 RON
20 MMK0,04389 RON
50 MMK0,10972 RON
100 MMK0,21944 RON
250 MMK0,54861 RON
500 MMK1,09722 RON
1000 MMK2,19444 RON
2000 MMK4,38888 RON
5000 MMK10,97220 RON
10000 MMK21,94440 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Myanmar Kyatı
1 RON455,69700 MMK
5 RON2.278,48500 MMK
10 RON4.556,97000 MMK
20 RON9.113,94000 MMK
50 RON22.784,85000 MMK
100 RON45.569,70000 MMK
250 RON113.924,25000 MMK
500 RON227.848,50000 MMK
1000 RON455.697,00000 MMK
2000 RON911.394,00000 MMK
5000 RON2.278.485,00000 MMK
10000 RON4.556.970,00000 MMK