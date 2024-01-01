bin Myanmar kyatından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile MMK → MGA çevirin

1.000 mmk
2.159 mga

1,000K MMK = 2,159Ar MGA

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → MGA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,16012,1601
Düşük2,12322,1018
Ortalama2,13792,1231
Değişim1.59%2.67%
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1 MMK → MGA istatistikleri

MMK → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1601, en düşük 2,1232 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1379 oldu. MMK → MGA kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

MMK → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1601, en düşük 2,1018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1231 oldu. MMK → MGA kurundaki değişiklik 2.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5581,3880,9271,5418,2790,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61310,6681,10913,1670,5665,219
1 EUR1,07938,3641,49811,66119,7210,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Madagaskar Ariarisi
1 MMK2,15868 MGA
5 MMK10,79340 MGA
10 MMK21,58680 MGA
20 MMK43,17360 MGA
50 MMK107,93400 MGA
100 MMK215,86800 MGA
250 MMK539,67000 MGA
500 MMK1.079,34000 MGA
1000 MMK2.158,68000 MGA
2000 MMK4.317,36000 MGA
5000 MMK10.793,40000 MGA
10000 MMK21.586,80000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Myanmar Kyatı
1 MGA0,46325 MMK
5 MGA2,31623 MMK
10 MGA4,63246 MMK
20 MGA9,26492 MMK
50 MGA23,16230 MMK
100 MGA46,32460 MMK
250 MGA115,81150 MMK
500 MGA231,62300 MMK
1000 MGA463,24600 MMK
2000 MGA926,49200 MMK
5000 MGA2.316,23000 MMK
10000 MGA4.632,46000 MMK