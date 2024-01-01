2.000 Madagaskar ariarisinden Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile MGA → MMK çevirin

2.000 mga
926,08 mmk

1,000Ar MGA = 0,4630K MMK

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → MMK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → MMKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,47100,4758
Düşük0,46290,4629
Ortalama0,46780,4710
Değişim-1.61%-2.65%
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1 MGA → MMK istatistikleri

MGA → MMK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4710, en düşük 0,4629 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4678 oldu. MGA → MMK kurundaki değişiklik -1.61 değerindeydi.

MGA → MMK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4758, en düşük 0,4629 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4710 oldu. MGA → MMK kurundaki değişiklik -2.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7851,6831,33718,2891,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7251,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,171,109
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,2881,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Myanmar Kyatı
1 MGA0,46304 MMK
5 MGA2,31519 MMK
10 MGA4,63038 MMK
20 MGA9,26076 MMK
50 MGA23,15190 MMK
100 MGA46,30380 MMK
250 MGA115,75950 MMK
500 MGA231,51900 MMK
1000 MGA463,03800 MMK
2000 MGA926,07600 MMK
5000 MGA2.315,19000 MMK
10000 MGA4.630,38000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Madagaskar Ariarisi
1 MMK2,15965 MGA
5 MMK10,79825 MGA
10 MMK21,59650 MGA
20 MMK43,19300 MGA
50 MMK107,98250 MGA
100 MMK215,96500 MGA
250 MMK539,91250 MGA
500 MMK1.079,82500 MGA
1000 MMK2.159,65000 MGA
2000 MMK4.319,30000 MGA
5000 MMK10.798,25000 MGA
10000 MMK21.596,50000 MGA