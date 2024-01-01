100 Myanmar kyatından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MMK → JEP çevirin

100 mmk
0,04 jep

1,000K MMK = 0,0003737£ JEP

22:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-0.36%-1.39%
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1 MMK → JEP istatistikleri

MMK → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → JEP kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

MMK → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. MMK → JEP kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5681,3880,9271,5418,2720,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,6310,6681,10913,1660,5665,221
1 EUR1,07938,3761,49711,66119,7140,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Jersey poundu
1 MMK0,00037 JEP
5 MMK0,00187 JEP
10 MMK0,00374 JEP
20 MMK0,00747 JEP
50 MMK0,01869 JEP
100 MMK0,03737 JEP
250 MMK0,09343 JEP
500 MMK0,18686 JEP
1000 MMK0,37372 JEP
2000 MMK0,74745 JEP
5000 MMK1,86862 JEP
10000 MMK3,73724 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Myanmar Kyatı
1 JEP2.675,77000 MMK
5 JEP13.378,85000 MMK
10 JEP26.757,70000 MMK
20 JEP53.515,40000 MMK
50 JEP133.788,50000 MMK
100 JEP267.577,00000 MMK
250 JEP668.942,50000 MMK
500 JEP1.337.885,00000 MMK
1000 JEP2.675.770,00000 MMK
2000 JEP5.351.540,00000 MMK
5000 JEP13.378.850,00000 MMK
10000 JEP26.757.700,00000 MMK