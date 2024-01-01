20 Myanmar kyatından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile MMK → BDT çevirin

20 mmk
1,12 bdt

1,000K MMK = 0,05592Tk BDT

21:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05590,0559
Düşük0,05590,0520
Ortalama0,05590,0556
Değişim0.05%7.57%
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1 MMK → BDT istatistikleri

MMK → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0559, en düşük 0,0559 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0559 oldu. MMK → BDT kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

MMK → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0559, en düşük 0,0520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0556 oldu. MMK → BDT kurundaki değişiklik 7.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3880,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63210,6681,10913,1730,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bangladeş Takası
1 MMK0,05592 BDT
5 MMK0,27959 BDT
10 MMK0,55918 BDT
20 MMK1,11837 BDT
50 MMK2,79592 BDT
100 MMK5,59183 BDT
250 MMK13,97957 BDT
500 MMK27,95915 BDT
1000 MMK55,91830 BDT
2000 MMK111,83660 BDT
5000 MMK279,59150 BDT
10000 MMK559,18300 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Myanmar Kyatı
1 BDT17,88320 MMK
5 BDT89,41600 MMK
10 BDT178,83200 MMK
20 BDT357,66400 MMK
50 BDT894,16000 MMK
100 BDT1.788,32000 MMK
250 BDT4.470,80000 MMK
500 BDT8.941,60000 MMK
1000 BDT17.883,20000 MMK
2000 BDT35.766,40000 MMK
5000 BDT89.416,00000 MMK
10000 BDT178.832,00000 MMK