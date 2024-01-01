5 Myanmar kyatından Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile MMK → AZN çevirin

5 mmk
0,00 azn

1,000K MMK = 0,0008085man. AZN

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → AZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-0.04%0.05%
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1 MMK → AZN istatistikleri

MMK → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. MMK → AZN kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

MMK → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. MMK → AZN kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3870,9271,53918,2760,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63410,6681,10913,1720,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,6619,7240,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Azerbaycan Manatı
1 MMK0,00081 AZN
5 MMK0,00404 AZN
10 MMK0,00809 AZN
20 MMK0,01617 AZN
50 MMK0,04043 AZN
100 MMK0,08085 AZN
250 MMK0,20213 AZN
500 MMK0,40425 AZN
1000 MMK0,80851 AZN
2000 MMK1,61701 AZN
5000 MMK4,04254 AZN
10000 MMK8,08507 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Myanmar Kyatı
1 AZN1.236,85000 MMK
5 AZN6.184,25000 MMK
10 AZN12.368,50000 MMK
20 AZN24.737,00000 MMK
50 AZN61.842,50000 MMK
100 AZN123.685,00000 MMK
250 AZN309.212,50000 MMK
500 AZN618.425,00000 MMK
1000 AZN1.236.850,00000 MMK
2000 AZN2.473.700,00000 MMK
5000 AZN6.184.250,00000 MMK
10000 AZN12.368.500,00000 MMK